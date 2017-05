Jurisystem : la Cour de cassation tranche en faveur du CNB

En revanche, sur le pourvoi de la société Jurisystem, la Première chambre civile a cassé partiellement l’arrêt d’appel en ce qu’il interdit à cette société de procéder et d’établir des comparateurs et notations d’avocats sur son nouveau site « alexia.fr » sous peine d’astreinte.



La première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que si l’article 15 alinéa 1 du décret du 12 juillet 2005 interdit à tout avocat d’intégrer à l’occasion d’opérations de publicité ou de sollicitation personnalisée tout élément comparatif ou dénigrant, cette restriction a pour objectif d’assurer le respect des règles professionnels visant à l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession d’avocat mais que les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de cette profession et qu’il leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente.



Le débat se poursuivra sur ce point en renvoi devant la Cour d’Appel de Versailles qui devra déterminer si le système de notation et de comparaison des avocats mis en place sur le site litigieux est conforme ou non aux prescriptions du Code de la consommation prohibant les pratiques commerciales trompeuses (L. 121-1) et à celles applicables aux comparateurs et opérateurs de plateformes en ligne (art. L. 111-6) renforcées par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique dans ses dispositions relatives à la loyauté des plateformes.



Dans son arrêt du 11 mai 2017, la Cour de cassation a aussi rejeté la demande du CNB tendant à l’interdiction des conditions de rémunération des prestations de la société Jurisystem dans ses relations avec les avocats, dès lors qu’elles sont étrangères aux honoraires directement perçus par l’avocat. La Haute Cour souligne que le Règlement intérieur national de la profession d’avocat du CNB ne régit que les avocats et que ses dispositions ne peuvent être opposées à des tiers étrangers à cette profession



Sur cette question de la portée des règles déontologiques, la première chambre civile de la Cour de cassation a repris la position adoptée dans un précédent arrêt du 26 avril 2017 concernant une association employant des chirurgiens-dentistes dans ses centres de santé, et par lequel elle estime que les règles déontologiques de la profession de chirurgien-dentiste ne régissaient que les relations entre les professionnels et ne pouvaient être opposés à des tiers.



Dans cette espèce, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et un syndicat professionnel avaient assigné cette association en concurrence déloyale à raison des pratiques publicitaires adoptées pour promouvoir son activité qui porteraient préjudice aux cabinets dentaires libéraux situés à proximité.