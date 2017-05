Le Conseil d'Etat valide les dispositions du RIN relatives aux dénominations des cabinets d’avocats

Le Conseil d’Etat a repris une argumentation constante sur la hiérarchie des normes et l’étendue du pouvoir réglementaire du Conseil national des barreaux pour unifier les règles et usages de la profession qu’il tient de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971.



Le Conseil d’Etat a rappelé que les dispositions de l’article 10.6.3 du RIN, en précisant les conditions et limites dans lesquelles peuvent être choisies les dénominations des cabinets d’avocats et des sociétés d’exercice :



- visent à assurer, dans l’intérêt général de la profession, le respect de ses principes substantiels et de ses exigences déontologiques ;

- tendent à empêcher que, par sa dénomination, un cabinet ou une société d’exercice cherche à s’approprier directement ou indirectement un domaine du droit ou un domaine d’activité que se partage la profession dans les conditions qui seraient de nature à créer la confusion dans l’esprit du public au détriment des autres avocats ;

- n’interdisent pas aux professionnels concernés de mentionner dans leur dénomination leur domaine de spécialité ou d’activité dès lors qu’elles ne sont pas de nature à prêter à confusion dans l’esprit du public et satisfont ainsi à leur objectif.



Le Conseil d’Etat en a déduit que le CNB était compétent pour édicter les règles contestées qui ne subordonnent pas à des conditions nouvelles l’exercice de la profession d’avocat et ne méconnaissent ni la liberté d’exercice de la profession d’avocat, ni les règles essentielles qui la régissent (CE, 19 oct. 2012, n° 354613 ; CE, 9 nov.2015, n° 384728).