Le Conseil national des barreaux salue la publication Guide d’arbitrage de la CCJA-OHADA

Comme l’indique Mme Flora DALMEIDA MELE Présidente de la CCJA de l’OHADA dans sa préface au Guide, la Cour administre non seulement les procédures d’arbitrage, mais a également le monopole de l’exequatur des sentences rendues sous son égide qui deviennent automatiquement exécutoires dans les dix-sept Etats de l’espace OHADA. En outre, la Cour se prononce sur tous les recours post arbitraux, notamment la contestation de validité de la sentence arbitrale, optimisant ainsi le temps, élément stratégique dans le règlement de tout litige.Volontairement pratique, le Guide contient de nombreuses annexes qui viennent compléter le document et offrir au lecteur des informations utiles sur les frais d’arbitrage, les modalités de répartition des honoraires des arbitres, la clause-type d’arbitrage CCJA, les modalités d’inscription sur la liste des arbitres de la CCJA, etc.Librement téléchargeable en ligne, le Guide d’arbitrage de la CCJA-OHADA sera prochainement traduit en langues anglaise et espagnole.