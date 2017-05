Publication des décrets d’application de l’ordonnance du 31 mars 2016 relative à la société pluri-professionnelle d’exercice (SPE)

Le décret SPE est découpé en cinq chapitres qui fixent les règles de constitution, de fonctionnement et de liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice, outre certaines modalités d’exercice au sein de la société, ainsi que les règles de contrôle, de comptabilité et d'assurance :



- Un chapitre préliminaire est consacré au champ d’application du décret (D. n°2017-794, 5 mai 2017, art. 1er).



- Le chapitre 1er est relatif à la constitution, au fonctionnement et à la liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice :



• La section 1 comprend les dispositions générales à toutes les demandes et déclarations auprès des autorités administratives ou professionnelles compétentes : elle liste l’ensemble des pièces à communiquer (D. n°2017-794, 5 mai 2017, art. 2) et précise que chaque autorité administrative ou professionnelle compétente n’exerce son contrôle que sur les conditions d’exercice relevant de la profession au titre de laquelle elle intervient (D. n°2017-794, 5 mai 2017, art. 3).



• La section 2 est relative à la nomination et l’inscription de la SPE. Elle renvoie, sous réserves de quelques aménagements, aux procédures applicables pour chaque profession exercée par la société et, le cas échéant, à la forme sociale choisie (D. n°2017-794, 5 mai 2017, art. 5 et 6). En cas de refus de nomination ou d’inscription, elle impose le retrait des associés exerçant la profession concernée ou entendant l’exercer (D. n°2017-794, 5 mai 2017, art. 7). Elle pose enfin des présomptions de conformité aux dispositions relative à la détention du capital et des droits de vote, au contrôle et à la gouvernance des sociétés exerçant des professions judiciaires et juridiques (D. n°2017-794, 5 mai 2017, art. 8).



• La section 3 prévoit, dans le cas des modifications affectant la société, une obligation d'information de l'ensemble des autorités et ordres professionnels compétents à son égard (D. n°2017-794, 5 mai 2017, art. 9).



• Les sections 4 et 5 tirent les conséquences des exigences de la loi quant à la qualité des associés, tenus d'exercer l'une des professions exercées en commun au sein de la société. Elle prévoit pour les associés une procédure de retrait ou d’exclusion si la société (D. n°2017-794, 5 mai 2017, art. 10 et 11) ou eux-mêmes (D. n°2017-794, 5 mai 2017, art. 10 et 12) cessent d’exercer leur profession.



• La section 4 spécifie les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale associée peut être contrainte de se retirer de la société, dans les cas où la société n'est plus autorisée à exercer cette profession, quelle qu'en soit la raison, et où l'associé lui-même cesse de l'exercer.



• La section 5 prévoit, dès lors qu'un associé ne remplit pas les conditions de l’article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 relatif à la détention du capital et des droits de vote d’une SPE, qu’il ne bénéficie plus des droits afférents à la qualité d'associé, sauf les droits à rémunération de ses apports en capital (D. n°2017-794, 5 mai 2017, art. 13).



• La section 6 est relative aux conditions de suspension temporaire de l'agrément de la société et le cas échéant de retrait définitif de cet agrément (D. n°2017-794, 5 mai 2017, art. 14 à 16). Elle prévoit que les autorités et les ordres professionnels s'informent mutuellement des décisions de retrait ou de suspension d'agrément ou d'inscription qu'elles prononcent à l'égard d'une société (D. n°2017-794, 5 mai 2017, art. 17).



• La section 7 est relative à la liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice (D. n°2017-794, 5 mai 2017, art. 19 à 23).



- Le chapitre 2 est relatif à l'activité des professionnels au sein de la société :



• Il précise que les professionnels exerçant au sein de la société accomplissent les actes de leur profession au nom de cette société (D. n°2017-794, 5 mai 2017, art. 24).

• Pour l’application de l’article 31-9 de la loi du 31 décembre 1990, il impose que le contrat conclu avec le client soit écrit et détermine les mentions devant obligatoirement figurer à ce contrat, ainsi qu’à l’accord relatif à la communication d’informations prévu au deuxième alinéa de l’article 31-10 de cette loi (D. n°2017-794, 5 mai 2017, art. 25).



- Le chapitre 3 est relatif aux contrôles exercés sur la société par les différentes autorités et ordres professionnels :



• Il permet notamment que ces contrôles puissent être conjoints entre deux ou plusieurs autorités (D. n°2017-794, 5 mai 2017, art. 27).

• Il prévoit que les documents établis à l’issu d’un contrôle soient adressés, outre aux professionnels concernés, à la société et que, en cas de fait susceptible de constituer un manquement aux obligations d'une profession exercée par la SPE, l'autorité de contrôle en informe les autres autorités (D. n°2017-794, 5 mai 2017, art. 28).



- Le chapitre 4 est relatif à la tenue des comptabilités, à la présentation des documents comptables et au maniement des fonds confiés à la société. Les règles de chaque profession exercée relatives à la comptabilité et au maniement de fonds sont applicables. Il est notamment prévu qu’une comptabilité distincte doit être tenue pour chacune des professions exercée par la société et, le cas échéant, pour chacun de ses offices (D. n°2017-794, 5 mai 2017, art. 29).



- Le chapitre 5 prévoit que le contrat d'assurance de responsabilité civile de la SPE doit répondre aux obligations d'assurance de responsabilité professionnelle propres à chacune des professions correspondant à l'objet social (D. n°2017-794, 5 mai 2017, art. 20).