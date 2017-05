Publication par le CNB de la 2e édition du guide pratique « lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme »

Cette seconde édition du guide « lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme » a été élaborée par un groupe de travail dédié composé de William Feugère membre du Bureau du CNB, Delphine Gallin, membre de la Commission des textes du CNB et présidente de la Commission statut professionnel de l’avocat, Pierre Lafont, président de la Commission des textes du CNB, Dominique Piau, président de la Commission des règles et usages du CNB avec aussi la participation en qualité d’expert de Christian Leroy, ancien membre du CNB, Philippe Hoffman, membre du Conseil de l’Ordre de Paris, David Lévy, avocat au barreau de Paris et du bâtonnier François-Xavier Matteoli, ancien Président de la Commission des Règles et usages du CNB.