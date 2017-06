Retour sur la 18ème édition du concours international d’arbitrage francophone de Montpellier organisé avec le soutien du CNB

Le CNB était représenté au sein du jury de la finale qui a récompensé le travail des équipes candidates par l’attribution des prix suivants :



- Prix Serge – Lazareff à l’équipe du Master 2 Droit de la Concurrence et des Contrats de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines

- Prix du finaliste CIAM à l’équipe du Master 2 Droit des contrats publics et privés de la Faculté de Droit d’Avignon

- Prix de la meilleure plaidoirie à l’équipe du Master 2 Droit des contrats publics et privés de la Faculté de Droit d’Avignon

- Prix du meilleur mémoire à l’équipe des Masters 2 Droit privé économie et droit de la consommation et de la concurrence de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de Montpellier